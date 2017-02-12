Генсек НАТО засудив запуск КНДР черговий балістичної ракети

Столтенберг закликав північнокорейський режим утриматися від подальших провокацій.
"Я засуджую запуск балістичної ракети КНДР. Це ще одне порушення кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року", – сказано в заяві Столтенберга, поширеній офісом НАТО в неділю, 12 лютого.
Генсек НАТО закликав північнокорейський режим "утриматися від подальших провокацій, зупинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і назавжди відмовитися від усіх своїх балістичних ракетних програм відповідно до вимог Ради Безпеки ООН".
"Я закликаю КНДР не нагнітати напруженість далі і знову брати участь в заслуговує довіри та конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством", - підсумував Столтенберг.
Нагадаємо, Північна Корея в суботу ввечері близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,