Генерал американського контингенту в Європі закликав Росію відкрити її навчання для спостерігачів

Публічність навчань може позбавити сусідів Росії від почуття загрози.

Американський генерал закликав Росію пустити спостерігачів на свої навчання

Генералконтингенту в Європі Бен Ходжс закликав Росію відкрити її масштабні військові навчання, які пройдуть восени цього року, для міжнародних спостерігачів. За словами генерала, відкритість навчань під назвою "Захід", які будуть здійснені на західному кордоні Росії, зможе заспокоїти Російських сусідів, повідомляє Reuters

Ходжс зазначив, що "Захід" це відмінний спосіб показати хороші наміри Росії, продемонструвавши відкритість, запрошуючи спостерігачів і ЗМІ. Генерал додав, що відповідь США на навчання Росії буде залежати від рішень верховного командування.

Нагадаємо, витрати на оборону в США поточному фінансовому році, який закінчується у жовтні, склали 584 мільярди доларів. Президент США Дональдна 9,2% (54 мільярда доларів).

Проект Білого дому - це лише так званий "голий бюджет", документ, в якому президент визначає свої погляди на державні витрати. Комітети Конгресу не зобов'язані приймати пропозиції президента повністю.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.