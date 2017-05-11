ФСБ затримала ще одного підозрюваного в причетності до вибуху в метро Петербурга

На Росії затримано вже більше десяти вихідців з Центральної Азії. Усіх звинувачують у причетності до теракту.

На Росії продовжують затримувати вихідців з Центральної Азії та звинувачувати їх у тероризмі РИА Новости

ФСБ затримала в Москві громадянина однієї держав Центральної Азії за підозрою в причетності до теракту в метро Петербурга.

"ФСБ Росії в рамках окремого доручення слідчого СК Росії 11 травня 2017 року в Москві здійснено розшук і затримання громадянина однієї з середньоазіатських республік Ерматова М. Б., причетного до незаконного обігу вибухових речовин, що є зв'язком з вчинившим 3 квітня 2017 року вибух саморобного вибухового пристрою в метро Санкт-Петербурга терориста-смертника Агбаржона Джалілова", - повідомили в ЦГЗ ФСБ Росії.

У ФСБ заявили, що в даний час ведеться слідство, Ерматов перевіряється на причетність до розслідуваної теракту.

Як повідомлялося, 3 квітня в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут"прогримів вибух, загинули 14 людей, більше 50 отримали поранення.

Вранці 4 квітня стало відомо, що на причетність до скоєння теракту перевіряють громадянина Росії Акбаржона Джалілова, 22 років. Він уродженець міста Ош в Киргизстані, але вже кілька років живе на Росії. Після охранка затримала ще шістьох осіб з держав Центральної Азії, які приїхали на Росію, щоб працювати.

Потім ФСБ повідомила про затримання Аброра і Акрама Азімова, підозрюваних у підготовці терориста-смертника. Вони є уродженцями півдня Киргизії, етнічні узбеки, в 2013 році отримали громадянство Росії.

Аброр Азімов під час засідання Басманного суду Москви відмовився визнавати свою провину.