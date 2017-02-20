Французька поліція обшукала офіс партії Ле Пен

Обшуки в штаб-квартирі Національного фронту " проводяться вже не в перший раз.

Штаб-квартиру "Національного фронту" в Парижі обшукали

Французька поліція провела обшук в штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції

"Сьогодні відбувся новий обшук в штаб-квартирі Національного фронту". Слідчі вдруге проводять обшук в одних і тих самх офісах", – повідомили у прес-службі партії в понеділок, 20 лютого.

Як повідомлялося, фінансування "Національного фронту" здійснював Перший чесько-російський банк. Наприкінці 2014 року партія домовилася про кредит від банку на 9 млн євро. Пізніше писали про суму в 40 млн євро, яку Марін Ле Пен спростувала.

Інформація про таке фінансування викликала скандал. У Європі стали побоюватися, що Кремль фінансує правих популістів на Заході, щоб послабити Євросоюз.

У разі перемоги на президентських виборах Марін Ле Пен обіцяла визнати анексію Криму, скасувати санкції проти Росії та вивести Францію з складу ЄС.