Фійон зустрінеться з Саркозі для обговорення своєї участі на виборах

При цьому частина Республіканців виступає за зміну кандидата в президенти від партії на Саркозі.

Француа Фійон сподівається на підтримку Саркозі перед президентськими виборами

Кандидат у президенти Франції від Республіканської партіїзустрінеться з екс-президентом Ніколя Саркозі для обговорення своєї участі на виборах. Консервативне крило Республіканської партії Франції обмірковує зміну Фійона, а одним з кандидатів на його місце може бути сам Саркозі, повідомляє Reuters

Один з депутатів-республіканців, який опонує Фійону, Жорж Фенек вважає, що в його партії немає шансів перемогти на президентських виборах, якщо вони не замінять нинішнього кандидата. Таку думку Фенек висловив після відмови нинішнього кандидата від партії провести екстрену нараду з приводу його участі у виборах.

Раніше повідомлялося, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, щона виборах.