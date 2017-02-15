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Фійон зустрінеться з Саркозі для обговорення своєї участі на виборах

15 лютого в 13:20

При цьому частина Республіканців виступає за зміну кандидата в президенти від партії на Саркозі.

Фийон
Француа Фійон сподівається на підтримку Саркозі перед президентськими виборами
Кандидат у президенти Франції від Республіканської партії Француа Фійон зустрінеться з екс-президентом Ніколя Саркозі для обговорення своєї участі на виборах. Консервативне крило Республіканської партії Франції обмірковує зміну Фійона, а одним з кандидатів на його місце може бути сам Саркозі, повідомляє Reuters.

Один з депутатів-республіканців, який опонує Фійону, Жорж Фенек вважає, що в його партії немає шансів перемогти на президентських виборах, якщо вони не замінять нинішнього кандидата. Таку думку Фенек висловив після відмови нинішнього кандидата від партії провести екстрену нараду з приводу його участі у виборах.

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Раніше повідомлялося, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори партії Саркозі Франція
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