Фійон відмовився зняти свою кандидатуру з виборів

Фійон стверджує, що справа проти нього покликана скомпрометувати його в очах виборців.

Фійон не зніме свою кандидатуру, незважаючи на звинувачення

Кандидат у президенти Франціїзаявив, що він не буде знімати свою кандидатуру. Висуванець від Республіканців зазначив, що справа проти нього це кампанія з його дискредитації, повідомляє The Telegraph

Раніше глава передвиборної кампанії Фійона пішов у відставку. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в близьких колах Алена Жупе, що колишній суперник Фійона за висунення від Республіканської партії розкритикує нинішнього висуванця.

Раніше повідомлялося, що Франсуа Фійон проведе зустріч з Ніколя Саркозі для обговорення його подальшого участі в президентських виборах . Саркозі виступає однією з ймовірних замін кандидатури Фійона від Республіканської партії.

Нагадаємо, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах.