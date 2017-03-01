Фійон відмовився зняти свою кандидатуру з виборів

Фійон стверджує, що справа проти нього покликана скомпрометувати його в очах виборців.
Раніше глава передвиборної кампанії Фійона пішов у відставку. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в близьких колах Алена Жупе, що колишній суперник Фійона за висунення від Республіканської партії розкритикує нинішнього висуванця.
Нагадаємо, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах.DT.UA