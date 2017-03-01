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Фійон відмовився зняти свою кандидатуру з виборів

1 березня в 14:06

Фійон стверджує, що справа проти нього покликана скомпрометувати його в очах виборців.

Фийон
Фійон не зніме свою кандидатуру, незважаючи на звинувачення
Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що він не буде знімати свою кандидатуру. Висуванець від Республіканців зазначив, що справа проти нього це кампанія з його дискредитації, повідомляє The Telegraph.

Раніше глава передвиборної кампанії Фійона пішов у відставку. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в близьких колах Алена Жупе, що колишній суперник Фійона за висунення від Республіканської партії розкритикує нинішнього висуванця.

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Раніше повідомлялося, що Франсуа Фійон проведе зустріч з Ніколя Саркозі для обговорення його подальшого участі в президентських виборах. Саркозі виступає однією з ймовірних замін кандидатури Фійона від Республіканської партії.

Нагадаємо, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори президент Франція
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