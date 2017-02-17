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Фінляндія збільшить свої збройні сили на тлі російської загрози

17 лютого в 11:29

Армія Фінляндії збільшиться на 20%.

Финляндия флаг
Фінляндія відреагує на російську військову активність у регіоні
vremya4e.com
Армія Фінляндії збільшиться з 230 тисяч осіб до 280 через напруженість у відносинах з Росією. Згідно до звіту міністерства оборони Фінляндії, країна бачить загрозу в активізації дій російських військ в Україні, Сирії і Балтійському регіоні.

Крім того, Фінляндія збільшила свій оборонний бюджет на 2% і планує нарощувати по 5% кожен рік до 2021. При цьому Фінляндія не є членом НАТО, які мають зобов'язання по збільшенню своїх оборонних бюджетів.

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Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг погодився з вимогою міністра оборони США Джеймса Меттіса до партнерів по Альянсу про збільшення витрат на оборону.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Фінляндія оборона Росія бюджет армія
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