Фінляндія збільшить свої збройні сили на тлі російської загрози

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Армія Фінляндії збільшиться на 20%.

Фінляндія відреагує на російську військову активність у регіоні vremya4e.com

Армія Фінляндії збільшиться з 230 тисяч осіб до 280 через напруженість у відносинах з Росією. Згідно до звіту міністерства оборони Фінляндії, країна бачить загрозу в активізації дій російських військ в Україні, Сирії і Балтійському регіоні.

Крім того, Фінляндія збільшила свій оборонний бюджет на 2% і планує нарощувати по 5% кожен рік до 2021. При цьому Фінляндія не є членом НАТО, які мають зобов'язання по збільшенню своїх оборонних бюджетів.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг погодився з вимогою міністра оборони США Джеймса Меттіса до партнерів по Альянсу про