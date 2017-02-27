Фінляндія закликала збільшити оборонні бюджети європейських країн

При цьому Фінляндія не є членом НАТО.

Фінляндія сподівається на посилення оборони в Європі vremya4e.com

ПрезидентСаулі Нійністьо заявив про необхідність збільшити військові витрати європейських держав у рамках своїх зобов'язань перед НАТО. Фінляндія, яка не є членом Альянсу, вважає, що в системі оборони Європи досі залишаються проблеми, повідомляє Bloomberg

Фінський президент також зазначив, що європейські громадяни мають потребу в повідомленні про здатність Брюсселя забезпечити безпеку всередині Союзу. Цим самим президент підняв питання про можливе формування системи колективної безпеки всередині ЄС, яку раніше розглядав Європарламент.

Раніше повідомлялося, що арміячерез напруженість у відносинах з Росією. Згідно зі звітом міністерства оборони Фінляндії, країна бачить загрозу в активізації дій російських військ в Україні, Сирії і Балтійському регіоні.