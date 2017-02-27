Фінляндія закликала збільшити оборонні бюджети європейських країн

При цьому Фінляндія не є членом НАТО.
Фінляндія сподівається на посилення оборони в Європі
vremya4e.com
Президент Фінляндії
Саулі Нійністьо заявив про необхідність збільшити військові витрати європейських держав у рамках своїх зобов'язань перед НАТО. Фінляндія, яка не є членом Альянсу, вважає, що в системі оборони Європи досі залишаються проблеми, повідомляє Bloomberg
.
Фінський президент також зазначив, що європейські громадяни мають потребу в повідомленні про здатність Брюсселя забезпечити безпеку всередині Союзу. Цим самим президент підняв питання про можливе формування системи колективної безпеки всередині ЄС, яку раніше розглядав Європарламент.
Раніше повідомлялося, що армія Фінляндії збільшиться з 230 тисяч осіб до 280
через напруженість у відносинах з Росією. Згідно зі звітом міністерства оборони Фінляндії, країна бачить загрозу в активізації дій російських військ в Україні, Сирії і Балтійському регіоні.
За матеріалами:
DT.UA