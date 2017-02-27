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Фінляндія закликала збільшити оборонні бюджети європейських країн

27 лютого в 11:24

При цьому Фінляндія не є членом НАТО.

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Фінляндія сподівається на посилення оборони в Європі
vremya4e.com
Президент Фінляндії Саулі Нійністьо заявив про необхідність збільшити військові витрати європейських держав у рамках своїх зобов'язань перед НАТО. Фінляндія, яка не є членом Альянсу, вважає, що в системі оборони Європи досі залишаються проблеми, повідомляє Bloomberg.

Фінський президент також зазначив, що європейські громадяни мають потребу в повідомленні про здатність Брюсселя забезпечити безпеку всередині Союзу. Цим самим президент підняв питання про можливе формування системи колективної безпеки всередині ЄС, яку раніше розглядав Європарламент.

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Раніше повідомлялося, що армія Фінляндії збільшиться з 230 тисяч осіб до 280 через напруженість у відносинах з Росією. Згідно зі звітом міністерства оборони Фінляндії, країна бачить загрозу в активізації дій російських військ в Україні, Сирії і Балтійському регіоні.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Фінляндія Європа оборона безпека
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