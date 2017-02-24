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ФБР відмовилося спростувати повідомлення про зв'язки команди Трампа з Росією

24 лютого в 10:11

Адміністрація Трампа каже, що сама розвідка не впевнена в точності інформації про такі зв'язки.

ФБР
ФБР не буде спростовувати інформацію про російські зв'язки команди Трампа
У ФБР відмовилися від публічного спростування повідомлення в ЗМІ про зв'язки помічників Дональда Трампа з Росією, які відбувалися під час президентської кампанії в 2016 році. У Білому домі сказали, що вимога спростування відбулася після того, як в самій розвідці виникли сумніви з приводу достовірності цього звіту, повідомляє CNN.

Запит на спростування інформації ФБР є незвичайним у відносинах Білого дому і Бюро, оскільки впродовж багатьох років пряма комунікація між цими органами не здійснюється. Такий запит є порушенням процедури, оскільки існує обмеження на обговорення діючих розслідувань ФБР.

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Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Трамп ФБР
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