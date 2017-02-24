ФБР відмовилося спростувати повідомлення про зв'язки команди Трампа з Росією

Адміністрація Трампа каже, що сама розвідка не впевнена в точності інформації про такі зв'язки.
Запит на спростування інформації ФБР є незвичайним у відносинах Білого дому і Бюро, оскільки впродовж багатьох років пряма комунікація між цими органами не здійснюється. Такий запит є порушенням процедури, оскільки існує обмеження на обговорення діючих розслідувань ФБР.команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.
Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.DT.UA