ФБР розслідує три справи за фактом російських кібератак під час виборів у США

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У Міністерстві юстиції США вважають, що даних для пред'явлення обвинувачень конкретним особам поки недостатньо.

У Пітсбургському відділенні ФБР найближчим часом можуть представити незаперечні докази причетності Росії до кібератак у США securityaffairs.co

Федеральне бюро розслідувань () США веде розслідування щонайменше трьох справ, що стосуються російських кібератак під час президентських виборів в країні в 2016 році, повідомляє Reuters із посиланням на колишніх і діючих співробітників ФБР, знайомих із ситуацією.

Східноєвропейська філія ФБР у Піттсбурзі, що займається розслідуваннями злочинів у сфері кібербезпеки, вивчає причетність конкретних осіб до злому комп'ютерів Демократичної партії США. У своєму розслідуванні вони просунулися далі за всіх інших. Тим не менш, чиновники Міністерства юстиції у Вашингтоні вважають, що для винесення обвинувального вироку доказів поки недостатньо.

Детективи ФБР у Сан-Франциско намагаються ідентифікувати людей, що діяли під псевдонімом "Guccifer 2" - вони зламали електронну пошту і опублікували листування голови виборчого штабу Гілларі Клінтон Джона Подести. В електронних листах, зокрема, містилася інформація про фінансову діяльність "Фонду Клінтон".

У той самий час агенти у Вашингтоні продовжують збір інформації, отриманої з перехоплених іноземних джерел та від інформаторів.

Крім того, експерти перевіряють фінансові операції російських кампаній і приватних осіб, яких американські контррозвідники підозрюють у зв'язках з людьми з оточення і діловими партнерами президента США Дональда Трампа. Особливу увагу детективи також приділяють інвестиціям росіян у закордонні компанії, проведеним через посередників або підставні компанії.

Новий помічник директора ФБР із кіберзлочинності Скотт Сміт не став коментувати дану інформацію. Він також відмовився говорити про те, на якій стадії нині перебувають розслідування.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. У ній говориться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Тим часом Обама після доповіді розвідки впевнений у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.