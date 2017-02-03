Естонія виступає за посилення санкцій проти Росії

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Таллінн планує закликати ЄС посилити заходи проти РФ через ескалацію конфлікту в Донбасі.

Парламент Естонії планує закликати ЄС посилити санкції проти РФ

Комітет у закордонних справах естонського парламенту планує закликати посилити позицію по відношенню до Росії через події в Україні на засіданні Ради у закордонних справах Європейського Союзу , яке відбудеться 6 лютого.

"Існування санкцій проти Росії безпосередньо пов'язане з виконанням Мінських угод. На жаль, ми спостерігаємо зростання військової ескалації з боку прокремлівськи налаштованих сил, що призвело до десятків жертв. Тому особливо важливо, щоб ЄС висловив тверду підтримку України", - заявили в комітеті естонського парламенту.

"Якщо військова ескалація в Україні триває і Мінські угоди продовжать грубо порушуватися, адекватною відповіддю на це має бути посилення санкцій", - заявив Пентус Розиманнус, заступник голови комітету у закордонних справах.

У парламенті Естонії відзначили, що народ і уряд України довели свою чітку волю до інтеграції з ЄС, і тому Естонія підтримує здійснення резолюції про свободу візового режиму між Україною і ЄС якомога швидше і з нетерпінням чекає остаточної ратифікації і набуття чинності угоди про асоціацію.

"Естонія вітає готовність і прогрес України у реформуванні країни, і продовжує підтримувати Україну на двосторонній основі і в рамках різних організацій. Ми також закликаємо Україну прийняти швидкі і рішучі заходи по зниженню рівня корупції, в тому числі, заходи по зміцненню інститутів, створених для боротьби з корупцією та зміцнення судової системи. Компетентне й активне громадянське суспільство України відіграє важливу роль в просуванні реформ. Естонія закликає уряд України продовжувати тісну співпрацю з громадянським суспільством", - повідомляється в заяві комітету естонського парламенту.

Як повідомлялося, підкомітет з питань безпеки та оборони комітету закордонних справ Європарламенту на засіданні у понеділок, 6 лютого, розгляне ситуацію, яка склалася в Авдіївці Донецької області.