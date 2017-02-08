Естонія разом з Фінляндією закупить важку артилерію у Південної Кореї - Rzeczpospolita

Таллін розраховує отримати 12 самохідних гаубиць.

Естонія і Фінляндія куплять важку артилерію у Південній Кореї. Flickr/famille.sebile

Збройні силивиділили 100 мільйонів євро на закупку важкої артилерії, яка повинна замінити старі ще пострадянські зразки.

Як повідомдяє Rzeczpospolita, в кінці 2016 року фінська армія випробовувала південнокорейські самохідні гаубиці K9 Thunder. Вона оснащена гарматою калібру 155 мм, а її дальність стрільби становить 40 км. Максимальна швидкість гаубиці становить майже 70 км на годину. Видання повідомляє, що Гельсінкі збираються купити вживані гаубиці. Фінський міністр оборони Юссі Ніїністо повідомив, що його країна запропонувала Естонії взяти участь у контракті.

Міністр оборони балтійської країни Маргус Тсахна підтвердив, що Естонія погодилася на фінську пропозицію. При цьому, він підкреслив, що нове озброєння суттєво посилить вогневу міць естонської армії, а також мобільність збройних сил країни. Всього Таллінн планує купити 12 гаубиць. Скільки купить Фінляндія поки не відомо. Нове озброєння країни отримають в 2021 році.

А тим часом, в Естонію доставили важку бойову техніку для армії США. Особовий склад роти піхотинців 1 батальйону 69-го бронеполка (Charlie Company) прибув минулого тижня.