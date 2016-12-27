Ердоган звинуватив США у підтримці "Ісламської держави"

Президент Туреччини запевнив, що у нього не є фото- та відеодокази, але не став їх показувати.

Ердоган, судячи з усього, не бачить різниці між курдами й ІДІЛ security.blogs.cnn.com

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що міжнародна коаліція на чолі з США підтримує екстремістські угруповання в Сирії, в тому числі, повідомляє Anadolu.

"Міжнародна коаліція заявляла, що до кінця вестиме боротьбу з тероризмом. Навіть намагалися звинуватити Туреччину підтримки ІДІЛ. Навпаки, це в коаліції підтримують терористів ІДІЛ, а також сирійський відгалуження "Робочої партії Курдистану" - YPG та PYD. Всі докази, включаючи відео і фото в наявності", – сказав турецький президент на прес-конференції в Анкарі у вівторок, 27 грудня.

Ердоган звинуватив коаліцію в недотриманні домовленостей, досягнутих у зв'язку з проведенням Туреччиною операції "Щит Євфрату" в Сирії.

"Туреччині обіцяли, що до кінця підтримуватимуть зусилля зі знищення терористів ІДІЛ. Однак цього не сталося", – заявив президент, запевнивши, що Туреччина продовжить боротьбу із терористичними угрупованнями і за створення "зони безпеки" в Сирії.

Раніше офіційний Кремль після загострення відносин з Туреччиною через збитий бомбардувальника Су-25 неодноразово звинувачував Анакару у співпраці з ІДІЛ, вказуючи на зацікавленість Туреччини в контрабанді нафтопродуктів. Анкара ці звинувачення заперечувала.

24 серпня турецька армія почала операцію на півночі Сирії. За офіційною інформацією, метою військових дій є "звільнення від бойовиків терористичної організації ДАЄШ (ІДІЛ)" регіону Джараблус, прилеглого до міста Алеппо.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, коментуючи операцію "Щит Євфрату на півночі Сирії заявив, що "атаки на Туреччину з території Сирії змусили нас перейти до рішучих дій". Однак Анкару, в першу чергу, турбує посилення курдських угрупувань у Сирії та Іраку, а також їх можливі зв'язки з курдською меншиною в Туреччині.

Про учасників та основні події сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".