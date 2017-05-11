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Ердоган закликав США стати на бік Туреччини замість підтримки "терористів"

11 травня в 09:39

Турецький президент сподівається змінити рішення США про підтримку курдів.

Эрдоган
Ердоган розкритикував рішення США надати сирійським курдам озброєння
kremlin.ru
Президент Туреччини Таїп Ердоган розкритикував рішення США надати військову допомогу сирійським курдам і висловив сподівання, що "ця помилка буде виправлена" найближчим часом. Ердоган також сподівається, що США стануть на бік своїх союзників, а не "терористів", повідомляє Reuters.

Крім того, президент підкреслив, що він збирається обговорити позицію Туреччини з цього питання під час своєї зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом наступного тижня і на саміті НАТО.

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Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп затвердив план надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія США курди Туреччина
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