Ердоган закликав США стати на бік Туреччини замість підтримки "терористів"

Турецький президент сподівається змінити рішення США про підтримку курдів.

Ердоган розкритикував рішення США надати сирійським курдам озброєння kremlin.ru

Президент Туреччини Таїп Ердоган розкритикував рішення СШАсирійським курдам і висловив сподівання, що "ця помилка буде виправлена" найближчим часом. Ердоган також сподівається, що США стануть на бік своїх союзників, а не "терористів", повідомляє Reuters

Крім того, президент підкреслив, що він збирається обговорити позицію Туреччини з цього питання під час своєї зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом наступного тижня і на саміті НАТО.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп затвердив пландля прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом.