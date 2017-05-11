Ердоган закликав США стати на бік Туреччини замість підтримки "терористів"

Турецький президент сподівається змінити рішення США про підтримку курдів.
Крім того, президент підкреслив, що він збирається обговорити позицію Туреччини з цього питання під час своєї зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом наступного тижня і на саміті НАТО.надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом. DT.UA