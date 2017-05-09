Ердоган піддав критиці ЄС за ісламофобію

Президент Туреччини направив послання до Дня Європи.

Ердоган звинуватив Європу в ісламофобії kremlin.ru

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначається в країнах ЄС 9 травня, розкритикував Європейський Союз за поширення "дискримінації, культурного расизму, ксенофобії та ісламофобії", передає Anadolu

У зверненні Ердоган заявив, що найбільшою загрозою для майбутнього ЄС є зростання впливу ультраправих сил.

"На жаль, такі соціальні недуги, як дискримінація, культурний расизм, ксенофобія і ісламофобія швидко поширюються на європейському континенті. Ультраправі партії захоплюють соціально-політичне життя Європи", - заявив Ердоган.

Він висловив готовність продовжити процес вступу в ЄС, але переговори потрібно проводити "в рамках взаємоповаги та рівності". При цьому, він нагадав про роль, яку Анкара відіграє у вирішенні міграційної кризи.

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що його країна готова вийти з переговорів про приєднання до Євросоюзу. Президент додав, що Туреччина не готова "чекати біля дверей вічно".