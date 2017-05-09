Топ Новини
<
>

Ердоган піддав критиці ЄС за ісламофобію

9 травня в 19:06

Президент Туреччини направив послання до Дня Європи.

Эрдоган рассея
Ердоган звинуватив Європу в ісламофобії
kremlin.ru
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначається в країнах ЄС 9 травня, розкритикував Європейський Союз за поширення "дискримінації, культурного расизму, ксенофобії та ісламофобії", передає Anadolu.

У зверненні Ердоган заявив, що найбільшою загрозою для майбутнього ЄС є зростання впливу ультраправих сил.

"На жаль, такі соціальні недуги, як дискримінація, культурний расизм, ксенофобія і ісламофобія швидко поширюються на європейському континенті. Ультраправі партії захоплюють соціально-політичне життя Європи", - заявив Ердоган.

Він висловив готовність продовжити процес вступу в ЄС, але переговори потрібно проводити "в рамках взаємоповаги та рівності". При цьому, він нагадав про роль, яку Анкара відіграє у вирішенні міграційної кризи.

Читайте також: Ердоган відвідає Білий дім в середині травня

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що його країна готова вийти з переговорів про приєднання до Євросоюзу. Президент додав, що Туреччина не готова "чекати біля дверей вічно".

За матеріалами: Анадолу
Читайте також
Теги Європа Туреччина президент іслам расизм ксенофобія культ переговори соціальний дискримінація криза міграція
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...