Екс-президенту Аргентини висунули нове звинувачення в корупції

Суд заморозив активи Крістіни Кіршнер на 600 мільйонів доларів.

Крістіну Кіршнер звинувачують у злочинній змові та шахрайстві

Колишньому президенту Аргентинипред'явили звинувачення у новій кримінальній справі про корупцію. Суд також заморозив її активи на суму більше 600 мільйонів доларів, передає Російська служба Бі-бі-сі

За даними слідства, уряд Кіршнер укладав вигідні контракти на проведення дорожніх робіт із компанією, пов'язаною з родиною екс-президента.

Заморожуючи активи колишнього президента, федеральний суддя в Буенос-Айресі задовольнив клопотання Міністерства юстиції Аргентини.

Крістіну Фернандес де Кіршнер, яка займала посаду президента Аргентини у 2007-2015 роках, звинувачують у злочинній змові та шахрайстві. Екс-президент неодноразово називала кримінальне переслідування політичних змовою проти неї.

У травні Кіршнер пред'явили звинувачення у фінансових махінаціях: йшлося про використання конфіденційної інформації Центробанку при здійсненні валютних операцій в умовах фінансової нестабільності. У липні суд заморозив активи екс-президента у цій справі.

У 2007 роцы Кристина Кіршнер змінила на посту президента країни свого чоловіка Нестора. У 2015 році кандидат у президенти Даніель Сціолі, якого підтримала Кіршнер, програв вибори Маурісіо Макрі.