Екс-президента Румунії офіційно звинуватили у злочинах проти людяності

Військові прокурори не виключають, що за загибель людей під час придушення протестів Ілієску може отримати довічний термін ув'язнення.

Ілієску "світить" довічне ув'язнення publika.md

Колишньому президенту Румунії Іоном Ілієску пред'явили офіційне звинувачення у злочинах проти людяності. Мова йде про насильницьке придушенн акцій протесту, які відбувалися в країні ще влітку 1990 року.

"Колишній президент отримав статус обвинуваченого у цій справі, він обвинувачується в злочинах проти людяності. Іон Ілієску ознайомився зі справою, і тепер нам належить підготуватися до захисту в суді", - повідомив колишнього керівника Румунії Андрій Джеорджеску, пише "Укрінформ".

Військові прокурори не виключають, що, якщо вина Іона Ілієску буде доведена, йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.

У цій справі проходять ще 17 людей, серед яких і тодішній прем'єр-міністр Румунії Петре Роман. У 2005 році Ілієску вже звинувачувався в організації контрдемонстрации проти маніфестантів у ході подій влітку 1990 року.

Влітку 1990 року при насильницькому придушенні акцій протесту шахтарів, які увійшли в румунську історію під назвою "Минериада", чотири людини загинули, а понад тисячі отримали вогнепальні поранення.

Ілієску знову обрали главою держави в 2000 році і він залишався на цій посаді до 2004 року.