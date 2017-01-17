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Екс-президента Румунії офіційно звинуватили у злочинах проти людяності

17 січня в 02:45

Військові прокурори не виключають, що за загибель людей під час придушення протестів Ілієску може отримати довічний термін ув'язнення. 

Ион Илиеску, экс-президент Румынии
Ілієску "світить" довічне ув'язнення
publika.md
Колишньому президенту Румунії Іоном Ілієску пред'явили офіційне звинувачення у злочинах проти людяності. Мова йде про насильницьке придушенн акцій протесту, які відбувалися в країні ще влітку 1990 року.

"Колишній президент отримав статус обвинуваченого у цій справі, він обвинувачується в злочинах проти людяності. Іон Ілієску ознайомився зі справою, і тепер нам належить підготуватися до захисту в суді", - повідомив колишнього керівника Румунії Андрій Джеорджеску, пише "Укрінформ".

Військові прокурори не виключають, що, якщо вина Іона Ілієску буде доведена, йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.

У цій справі проходять ще 17 людей, серед яких і тодішній прем'єр-міністр Румунії Петре Роман. У 2005 році Ілієску вже звинувачувався в організації контрдемонстрации проти маніфестантів у ході подій влітку 1990 року.

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Влітку 1990 року при насильницькому придушенні акцій протесту шахтарів, які увійшли в румунську історію під назвою "Минериада", чотири людини загинули, а понад тисячі отримали вогнепальні поранення.

Ілієску знову обрали главою держави в 2000 році і він залишався на цій посаді до 2004 року.

За матеріалами: Укрінформ
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