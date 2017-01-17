Екс-президента Румунії офіційно звинуватили у злочинах проти людяності

Військові прокурори не виключають, що за загибель людей під час придушення протестів Ілієску може отримати довічний термін ув'язнення.
"Колишній президент отримав статус обвинуваченого у цій справі, він обвинувачується в злочинах проти людяності. Іон Ілієску ознайомився зі справою, і тепер нам належить підготуватися до захисту в суді", - повідомив колишнього керівника Румунії Андрій Джеорджеску, пише "Укрінформ".
Військові прокурори не виключають, що, якщо вина Іона Ілієску буде доведена, йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.
У цій справі проходять ще 17 людей, серед яких і тодішній прем'єр-міністр Румунії Петре Роман. У 2005 році Ілієску вже звинувачувався в організації контрдемонстрации проти маніфестантів у ході подій влітку 1990 року.
Влітку 1990 року при насильницькому придушенні акцій протесту шахтарів, які увійшли в румунську історію під назвою "Минериада", чотири людини загинули, а понад тисячі отримали вогнепальні поранення.
Ілієску знову обрали главою держави в 2000 році і він залишався на цій посаді до 2004 року.Укрінформ