Екс-прем'єр Франції готовий приєднатися до партії Макрона на парламентських виборах

Вальс також закликав своїх співпартійців послідувати його прикладу.
При цьому колишній прем'єр зазначив, що Соціалістична партія "мертва", а зараз головним пріоритетом є значна більшість у Макрона в парламенті.у Франції назвали результат остаточного підрахункуголосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.
Детальніше про результати французьких президентських виборів читайте в статті Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA