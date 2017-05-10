Топ Новини
<
>

Екс-прем'єр Франції готовий приєднатися до партії Макрона на парламентських виборах

10 травня в 12:48

Вальс також закликав своїх співпартійців послідувати його прикладу.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс
Вальс висловив бажання вступити в партію Макрона і піти з нею на парламентські вибори
domhertz.com
Колишній прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс сказав, що він хоче приєднатися до партії новообраного президента Еммануеля Макрона і піти від неї на парламентські вибори в червні. Вальс також закликав своїх колишніх колег по Соціалістичній партії послідувати своєму прикладу, підкреслюючи схожість багатьох програмних пунктів партій, пише The New York Times.

При цьому колишній прем'єр зазначив, що Соціалістична партія "мертва", а зараз головним пріоритетом є значна більшість у Макрона в парламенті.

Читайте також: Екс-прем'єр Вальс підтримав Макрона замість кандидата від своєї партії
Тим часом, у Франції назвали результат остаточного підрахункуголосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.

Детальніше про результати французьких президентських виборів читайте в статті Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вибори Франція Макрон президент
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...