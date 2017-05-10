Екс-прем'єр Франції готовий приєднатися до партії Макрона на парламентських виборах

Вальс також закликав своїх співпартійців послідувати його прикладу.

Вальс висловив бажання вступити в партію Макрона і піти з нею на парламентські вибори domhertz.com

Колишній прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс сказав, що він хоче приєднатися до партії новообраного президентаі піти від неї на парламентські вибори в червні. Вальс також закликав своїх колишніх колег по Соціалістичній партії послідувати своєму прикладу, підкреслюючи схожість багатьох програмних пунктів партій, пише The New York Times

При цьому колишній прем'єр зазначив, що Соціалістична партія "мертва", а зараз головним пріоритетом є значна більшість у Макрона в парламенті.

Тим часом,голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.

Детальніше про результати французьких президентських виборів читайте в статті Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".