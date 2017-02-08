Екс-прем'єр Франції боїться, що Трамп і Путін перекроять карту Європи - The Independent

На його думку, Москва і Вашингтон можуть роз'єднати ЄС за допомогою окремих двосторонніх угод з кожною країною-учасницею.

У Парижі бояться, що Трамп намагається зробити ЄС заручником Brexit. Facebook/Donald Trump

У Парижі бояться, що президенти Росії і США на тліможуть спробувати змінити карту Європи так, щоб вона більше підходила їхнім інтересам.

Як повідомляє The Independent, група впливових французьких політиків висловила тривогу, що новий американський президент може скористатися потребою уряду Великої Британії в новій торговельній угоді в якості сценарію для підриву єдності інших країн-учасниць ЄС.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей після візиту у Вашингтон заявила, що нова угода про американсько-британську торгівлю буде підписана дуже швидко після Brexit. Європейські дипломати зауважують, що Лондон дуже часто використовував "карту Трампа", стверджуючи, що зможе уникнути економічних втрат після виходу з єдиного ринку ЄС.

Трамп і його радники активно атакували ЄС. А колишній прем'єр-міністр Франції Жан-П'єр Раффарен висловив страхи, що Вашингтон може запропонувати окремим країнам-учасницям блоку такі ж угоди, як і Лондону, тим самим випробовуючи їхню солідарність.

"Трамп намагається тримати ЄС у заручника Brexit", - сказав Раффарен.

На його думку, Путін теж може використати схожі хитрощі для дестабілізації західних організацій.

"США хочуть заключити двосторонні угоди зі своїми друзями. Ми не згодні з таким підходом, ми в ЄС зберігаємо єдність і повинні лишатися разом. Що стосується Росії, то нам потрібно ще подивитися на ситуацію. Але Путін розглядає Європу через призму НАТО і теж дотримується логіки жвосторонніх відносин заради власної вигоди", - сказав колишній голова французького уряду.

"Трамп і Путін, швидше за все, спробують перекроїти мапу Європи під свої задуми", - додав він, додавши, що Берлін і Париж зацікавлені у зміцненні європейської єдності.

Тим часом, колишнього посла США в Росії Майкла Макфола насторожує те, як новий президент захоплюється Володимиром Путіним. На сторінках Washington Post він написав, що не можна дозволити Трампу піти шляхом Путіна. Адже його поведінка сьогодні дуже схожа на поведінку російського президента в 2000 році.

Видання Bloomberg помітило першу розбіжність у поглядах нової адміністрації Вашингтона і Кремля. Зокрема, Росії не сподобалися слова Трампа про те, що Іран "спонсорує тероризм".