Екс-представник США в ООН назвала Чуркіна "маестро дипломатії"

Саманта Пауер заявила, що Чуркін зробив багато для зміцнення американо-російських відносин.

Саманта Пауер дала посмертну характеристику Чуркіну

Колишній постійний представник США в Раді Безпеки ООН Саманта Пауер прокоментувала смерть свого російського колеги

"Спустошена смертю російського посла в ООН Віталія Чуркіна. Маестро дипломатії і дуже небайдужа людина, яка зробила все можливе, щоб згладити суперечності між США та Росією", – написала Пауер на своїй сторінці у Twitter увечері в понеділок, 20 лютого.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences — Samantha Power (@SamanthaJPower) 20 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.