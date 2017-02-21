Топ Новини
<
>

Екс-представник США в ООН назвала Чуркіна "маестро дипломатії"

21 лютого в 00:24

Саманта Пауер заявила, що Чуркін зробив багато для зміцнення американо-російських відносин.

Саманта Пауэр Виталий Чуркин
Саманта Пауер дала посмертну характеристику Чуркіну
Колишній постійний представник США в Раді Безпеки ООН Саманта Пауер прокоментувала смерть свого російського колеги Віталія Чуркіна.

"Спустошена смертю російського посла в ООН Віталія Чуркіна. Маестро дипломатії і дуже небайдужа людина, яка зробила все можливе, щоб згладити суперечності між США та Росією", – написала Пауер на своїй сторінці у Twitter увечері в понеділок, 20 лютого.

Читайте також: Економіці США шкодить надто дорогий долар – The Economist

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Чуркін ООН Пауе
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.69
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...