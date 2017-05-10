Екс-кандидат у президенти Франції заявив про створення нового політичного руху

Амон вирішив створити новий лівий рух.

Бенуа Амон заявив про створення нового політичного руху, чим ще більше похитнув позиції соціалістів Facebook/Benoît Hamon

Колишній кандидат в президенти Франції від Соціалістів Бенуа Амон заявив про створення нового політичного руху. Амон закликав всіх лівихдо його руху, щоб перезапустити "лівих" в країні, пише The Local

Амон, який посів п'яте місце на виборах з результатом в 6,36%, анонсував запуск партії на перше липня, після парламентських виборів. Очікується, що Соціалісти розгромно програють на парламентських виборах і отримають незначну кількість місць у парламенті.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс сказав, що він хочеі піти від неї на парламентські вибори в червні. Вальс також закликав своїх колишніх колег по Соціалістичної партії послідувати своєму прикладу, підкреслюючи схожість багатьох програмних пунктів партій.