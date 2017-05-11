Екс-голова ФБР перед своїм звільненням хотів розширити розслідування проти Росії – Reuters

ФБР просило розширити команду, яка займається цим розслідуванням.
ФБР хотіли розширити розслідування зв'язків команди Трампа з Росією
securityaffairs.co
Незадовго до звільнення голови
Федерального Бюро розслідувань Джеймса Комі, ФБР хотіло розширити розслідування зв'язків команди американського президента з Росією. Бюро зверталося до Міністерства юстиції з проханням виділити більше ресурсів і розширити команду по цій справі, повідомляє Reuters
, посилаючись на свої джерела у ФБР.
Джерело також відзначає, що Комі звертався до сенаторів, після їх рішення запустити своє власне розслідування у справі зв'язків команди Дональда Трампа з Росією. У Міністерстві не хочуть підтверджувати цю інформацію, називаючи її неправдивою.
Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.
За матеріалами:
DT.UA