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Екс-голова ФБР перед своїм звільненням хотів розширити розслідування проти Росії – Reuters

11 травня в 08:59

ФБР просило розширити команду, яка займається цим розслідуванням.

ФБР
ФБР хотіли розширити розслідування зв'язків команди Трампа з Росією
securityaffairs.co
Незадовго до звільнення голови Федерального Бюро розслідувань Джеймса Комі, ФБР хотіло розширити розслідування зв'язків команди американського президента з Росією. Бюро зверталося до Міністерства юстиції з проханням виділити більше ресурсів і розширити команду по цій справі, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела у ФБР.

Джерело також відзначає, що Комі звертався до сенаторів, після їх рішення запустити своє власне розслідування у справі зв'язків команди Дональда Трампа з Росією. У Міністерстві не хочуть підтверджувати цю інформацію, називаючи її неправдивою.

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Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію.  Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ФБР розслідування Трамп
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