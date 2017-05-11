Екс-голова ФБР перед своїм звільненням хотів розширити розслідування проти Росії – Reuters

ФБР просило розширити команду, яка займається цим розслідуванням.

ФБР хотіли розширити розслідування зв'язків команди Трампа з Росією securityaffairs.co

Незадовго доФедерального Бюро розслідувань Джеймса Комі, ФБР хотіло розширити розслідування зв'язків команди американського президента з Росією. Бюро зверталося до Міністерства юстиції з проханням виділити більше ресурсів і розширити команду по цій справі, повідомляє Reuters , посилаючись на свої джерела у ФБР.

Джерело також відзначає, що Комі звертався до сенаторів, після їх рішення запустити своє власне розслідування у справі зв'язків команди Дональда Трампа з Росією. У Міністерстві не хочуть підтверджувати цю інформацію, називаючи її неправдивою.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні

щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що