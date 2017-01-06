Дутерте дозволив російським кораблям швартуватися на Філіппінах "в будь-який час"

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Одіозний філіппінський лідер сподівається, що його країну буде захищати російський флот.

Дутерте очікує від Кремля підтримки та захисту сайт Кремля

Президент Філіппінвисловив надію на те, що Росія стане "союзником та захисником" його країни, а також запропонував російським кораблям швартуватися на Філіппінах в будь-який зручний час.

Як повідомляє агентство Reuters, відповідну заяву філіппінський лідер зробив в ході відвідування одного з двох російських кораблів, що зайшли до порту Маніли.

Наголошується, що за день до цього російський посол на Філіппінах заявив, що Москва готова поставляти Філіппінам складні системи озброєнь та надавати підтримку, аби вибудувати більш близькі відносини.

"Ми вітаємо наших російських друзів. Можете пришвартуватися тут в будь-який час для чого завгодно: для поповнення припасів або, можливо, як наш союзник, щоб захистити нас", - заявив він на зустрічі з главою російської флотилії Едуардом Михайловим.

У вересні Президент Філіппін Родріго Дутерте закликав США вивести свої війська з баз на півдні країни, оскільки присутність американських військових може перешкодити боротьбі з ісламськими терористами.

У листопаді політик заявив, що вважає своїм кумиром президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, президент Філіппін раніше використовував ненормативну лексику на адресу Барака Обами, коли говорив про те, що не дозволить президенту США читати йому лекцію про права людини. Таким чином Дутерте відреагував на інформацію про намір Обами в рамках Східноазіатського саміту в Лаосі підняти питання про методи боротьби філіппінської влади з наркоторгівлею, в результаті якої тільки за два місяці загинули 2,4 тис. осіб.

Пізніше Дутерте обізвав дурнем генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Заодно президент уточнив, що його неправильно зрозуміли і раніше сказані ним брутальні слова на адресу Барака Обами не були адресовані тому особисто.