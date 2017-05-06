Досвід відбудови Балкан може бути корисним для України - Atlantic Council

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ЄС створив цілі інститути для допомоги післявоєнним балканським країнам відбудуватися і провести реформи, і ці інституми можна використати тепер для допомоги Києву.

ЄС міг би використати інститути, створені для реформування Балкан, щоб допомогти Україні. Урядовий портал

Україна прагне приєднатися до, але рівень підтримки серед багатьох країн-учасниць організації або занадто низький, або взагалі відсутній. Багато хто з них боїться реації Росії. Крім того, їм бракує розуміння клімату в Україні після Майдану так само, як і розуміння прихильності країни до інтеграції з Заходом.

Ситуація не проста в усіх аспектах, Війна досі тліє вздовж лінії розмежування в Донбасі, політика США щодо ЄС і України лишається невизначеною, Росія досі жорстко виступає проти вступу України в ЄС, а сама ж Україна постала перед подвійним викликом війни і реформ. Лише перспектива приєднання до Євросоюзу і НАТО може забезпечити римки, в яких Київ зможе вирішувати всі свої проблеми одночасно. Ефективність цієї моделі була перевірена в часи приєднання центральноєвропейських і південносхідних країн Європи до організації.

"Якщо ЄС не дозволить країні мати реалістичні європейські надії, післямайданна Україна може зазнати невдачі, так само як в часи після Помаранчевої революції з усіма трагічними наслідками. Але як можна надати надійну переспективу вступу в ЄС і добитися прогресу на шляху до приєднання в усіх секторах одночасно? Для цього Україні потрібні нові стратегічні підходи і союз друзів, партнерів, союзників, який би об'єднував країни за схожими інтересами", - пише в статті для Atlantic Council Гюнтер Фейлінгер.

Він радить звернути увагу на 8 країн: Албанію, Боснію і Герцоговину, Хорватію, Косово, Македонію, Чорногорію, Словенію і Сербію. Всі вони пережили схожий травматичний досвід після війни і руйнацій в 90-х роках. Але тепер у них є 17 років досвіду відновлення. Вони розділяють спільні стратегічні цілі приєднатися до ЄС і НАТО. Деякі з них вже цього досягли. Приміром, Хорватія в 2009-му вступила в НАТО, а в 2013-му - в ЄС. На думку автора, ті країни, які вже вступили в ці організації, можуть допомогти іншим, яким ще належить пройти свій шлях і подолати схожі виклики у проведенні внутрішніх реформ.

"Досвід реформ і трансформації на Балканах важливий для України. В 90-х ці країни були в такому ж стані, як Україна сьогодні, а може й навіть у ще гіршому. Європа і Захід розробили інститути, які допомогли перетворити виснажені війнами країни на успішних членів, як у випадку Хорватії, чи прийнятних кандидатів на вступ, таких як Чорногорія", - йдеться в статті.

Решта балканських країн за межами ЄС, такі як Сербія і Албанія, завдяки цій роботі тепер у кращому стані, ніж вони будь-коли були. І хоча ніхто не задоволений нинішнім статусом балканських країн, їхні сектори енергетики, фінансів, інфраструктури, торгівлі, безпеки, в реформуванні яких ЄС взяв участь чи вплинув на хід процесу, досягли кращого результату і ефективності, ніж у інших країн. Особливо показовою стала ця співпраця з часів запуску "Берлінського процесу" в 2014 році, в рамках якого відбувається координація на найвищому рівні між Балканськими країнами і чиновниками ЄС. Цей формат з'явився частково в якості відповіді на втручання Росії.

Автор зауважує, що поки найбільш рішуча реформа, яку провела Україна, стосуваланя енергетичного ринку. На його думку, навряд чи вдалося б добитися результатів так швидко, якби Україна не була членом Єнергетичної спільної Південносхідної Європи. Досвід у проведенні реформ і експертна оцінка Секретаріату у Відні, регуляторні правила Енергетичної спільноти і готовність України виконувати зобов'язання дозволили діяти напрочуд швидко.

Схожі структури у багатьох інших сферах були створені якраз з метою допомоги післявоєнним Балканам відновитися. Автор вказує, що спектр таких інститутів на сьогодні дуже широкий: від Центру підвищення кваліфікації у сфері фінансів, який діє у Словенії, до Регіональної школи державного управління в Чорногорії, Південно-Східного європейського центру підприємництва в Хорватії чи Регіональної антикорупційної ініціативи в Боснії і Герцеговині. Вони допомогли країнам на Балканському півострові, і тепер можуть так само допомогти Україні.

На думку автора, такий секторальний підхід, заснований на використанні існуючих інститутів і надійних оцінок може підтримати процес транформації в Україні, так само як і в Молдові, і в Грузії, надавши певної ваги діалогу про можливе розширення ЄС з огляду на українську економічну важливість. Автор зауважує, що Україна - це великий виклик з огляду на її розміри і проблеми. Але її також можна вважати і найбільшою можливістю.

Раніше видання The Economist писало про те, що Росія повертає собі вплив на Балканах. Зокрема, про посилення російського впливу в Сербії. Останні опитування вказують на те, що серби помилково думають, що Росія - їхній найбільший благодійник, хоча ЄС передав Белграду понад 3 мільярди доларів допомоги з 2000 року. І європейська допомога більша, ніж російська.

Минулого року Путін пообіцяв Сербії підтримку у "поверненні" Косово. Сербія, яка довгий час підтримувала тісні зв'язки з Росією, розраховує на московську підтримку у дипломатичній боротьбі, аби не допустити вступу Косово в ООН.

Також президент Косово Хашим Тачі говорив, що Сербія використовує в Косово "український сценарій" Росії. Він підкреслив, що є докази того, що Сербія відправляє зброю, а також людей - як цивільних, так і військових.