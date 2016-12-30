Дональд Трамп зустріне Новий рік у своєму приватному клубі у Флориді

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Обраний президент США запросить на вечірку близько 800 гостей.

Трамп зустріне новий рік у клубі

Обраний президент США Дональд Трамп має намір зустріти новий рік у своєму приватному клубі Mar-a-Lago у Флориді, а майбутній віце-президент Сполучених штатів Майкл Пенс – у сімейному колі.

Трамп планує запросити на свою вечірку близько 800 осіб, в тому числі голлівудського актора Сильвестра Сталлоне. Разом з Трампом також будуть святкувати його дружина Меланія Трамп і син Беррон, якому 10 років, повідомив на брифінгу представник перехідної команди обраного президента Шон Спайсер, повідомляє ТАСС.

Він зазначив, що після празника Трамп повернеться у свою резиденцію в Нью-Йорку.

А майбутній віце-президент США Майкл Пенс зустріне Новий рік разом з родиною, у штаті Індіана і вже 2 січня знову повернеться до роботи з формування нової президентської адміністрації.

Нагадаємо, що у січні відбудеться інавгурація Трампа, вона розтягнеться на 3 дні, ключовим з яких буде 20 січня, на який призначена присяга обраного президента.