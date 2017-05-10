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Дональд Трамп виставив на продаж власну віллу на Карибах

10 травня в 11:50

Маєток мільярдера продається за 28 млн доларів.

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Фото sothebysrealty.com

На карибському острові Сен-Мартен продається вілла Le Château des Palmiers, яка належить президенту США Дональду Трампу.  Маєток займає два гектари атлантичного узбережжя. Основний будинок включає в себе 11 спалень, кілька ванних кімнат, кухню, їдальню, вітальню і спортзал. В інтер'єрі переважають дорогі матеріали: шовк, мармур, кришталь, цінні породи дерева і навіть золото. Також є гостьовий будинок і басейн, пише Business Insider.

Дональд Трамп придбав віллу в 2013 році, але останнім часом здавав її в оренду. Вона досі пропонується на сайтах нерухомості ціною від 6 тисяч доларів за ніч. За підрахунками ріелторів, вона приносила власнику від 100 тисяч до 1 млн доларів прибутку щороку.

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Через два роки ГПУ заарештувала колекцію "скарбів" Пшонки. Яйця Фаберже і портрет Цезаря в музей не потрапили.

За матеріалами: nv.ua
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