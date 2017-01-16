Дональд Трамп: кращий працівник місяця для Кремля? - NYT

Наступному президенту час розвіяти підозри щодо його зв'язків з Москвою, оскільки це шкодить США.

Трамп шкодить США, підриваючи довіру до американської розвідки. Flickr/ Gage Skidmore

Гуморист Енді Боровіц нещодавно пожартував, щостав "працівником місяця в Кремлі". Це викликало сміх, а потім гіркі відчуття.

"Про таке навіть жартувати боляче", - пише на сторінках New York Times Ніколас Крістоф.

Він додає, що впродовж останніх днів найбільш скандальними були репортажі про Америку в газетах Ізраїля. В них йшлося про те, що американські розвідувальні управління закликали Тель-Авів "бути обережним" у передачі секретів адміністрації Трампа, оскільки "вони можуть потрапити в руки Росії".

Американські розвідувальні управління застерігали, що у Володимира Путіна можуть бути "важелі тиску" на Трампа, зокрема скандальний "компромат". Ще більше тривоги викликають дані про те, що Москва могла змовитися з республіканцем під час виборів. Трамп постійно заперечує всі ці підозри, а так званий "компромат" не опирається на жодні оприлюднені докази.Тож скепсис виправданий. Але скандали вказують на безпрецедентну невизначеність: існують ґрунтовні сумніви щодо того, чи можна довіряти чоловіку, який от-от займе Овальний кабінет.

Оглядач зауважує, що має вигляд "поетичної" справедливості те, що Дональд Трамп, який роками поширював вигадки про те, що Барак Обама народився за кордоном і не може бути президентом, сам тепер опинився в схожій ситуації, коли плітки шкодять йому. Тож у демократів є привід посміятися, але їм все одно варто зберігати скептичні настрої. Інформація про компромат - не "фейкові новини", але вона так само правдоподібна і непідтверджена нічим. Якщо Барак Обама зміг спростувати всі чутки, показавши своє свідотство про народження, то у випадку Трампа переконливого заперечення не було. А те, що інформація про компромат потрапила у віт спецслужб, додає їй ваги. Тому це може бути як правдою, так і не правдою.

Комітет Сенату з питань розвідки оголосив про намір розслідувати втручання Росії у американські вибори, а низка республіканських сенаторів, здається, теж хочуть розібратися у проблемі. І це добре. Якби розслідуванням скандалів навколо Трампа зайнялися демократи, довіри б до результатів було менше. Тому добре, що саме республіканці вийшли на передній план.

Разом з тим, можна поглянути на іформацію про російський компромат з точки зору беззаперечних фактів. Зокрема, Трамп хвалить Путіна, критикує НАТО і применшує російські воєнні злочини і російські спроби зірвати американські вибори. Він порівняв американську розвідку з "нацистами", припустивши, що це вони стоять за інформацією про компромат. Дивно спостерігати, як переможень на виборах обіймає росіян і показує середній палець власній команді, створюючи безлад у відносинах Білого дому і розвідувальних управлінь.

"Це неймовірно серйозно. Я ніколи раніше нічого такого не бачив", - сказав колигній генерал ЦРУ Джефрі Сміт, додавши, що в ЦРУ підтримували ідею, щоб республіканець Майк Помпео очолив розслідування скандалів. Але якщо ворожнеча між Білим домом Трампа і розвідкою продовжиться, це буде неефективно.

Також не можна заперечити той факт, що Трамп призначив на важливі посади лояльних до Росії людей. Приміром, його радник з національної безпеки Майкл Флінн в 2015 році брав гроші від пропагандистського RT, а також сидів поруч з Путіним на вечірці телеканалу. Майбутній Держсекретар Рекс Тіллерсон входить у список друзів Путіна.

ФБР розслідувало зв'язки Трампа з Росією впродовж літа і осені, шукаючи підтвердження тісних зв'язків між російськими чиновниками і його соратниками. То що ж відбувається?

Найважливішим питанням лишається, чому наступний президент США так заповзято підтримує Росію, підриваючи довіру до власної розвідки. А він саме це і робить. Можливо, це наївна спроба "перезавантажити" відносини. Але низка президентів вже намагалися це зробити і зазнали невдачі.

Погляди Трампа настільки далекі від головної лінії у зовнішній політиці, що неминуче з'являються дедалі похмуріші пояснення його м'якості до Росії. Серед таких пояснень - існування вже згаданого "компромата" і фінансові зв'язки з Москвою, оскільки Трамп відмовився оприлюднювати свою податкову декларацію. Такі плітки можуть бути помилковими і нечесними, але вони існують. Вони шкодять Трампу, розвідуправлінням і США в цілому. Найкращим виходом була б прозорість. А це означає, що варто провести розслідвання під егідою Конгресу на чолі з республіканцями і продовжити розслідування ФБР.

"Ми не можемо собі дозволити навіть враження, що наш президент - людина Кремля у Вашингтоні", - йдеться в статті.

Сьогодні видання Financial Times писало, що Трамп назвав ЄС "інструментом" Німеччини і порівняв Меркель з Путіним. Також Трамп пригрозив німецьким автовиробникам, пообіцявши, що вони зіштовхнуться з високими митними зборами, якщо не будуть виробляти свої автомобілі на території США.

Раніше Трамп назвав НАТО застарілим і нездатним протистояти тероризму. На думку обраного президента США, це через те, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином.