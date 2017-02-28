Додон представив законопроект щодо збільшення своїх повноважень

Зміни збільшують можливості розпуску парламенту президентом.
У разі ухвалення поправок президент зможе розпустити парламент після консультацій з головами фракцій, а також, якщо парламент за 12 місяців не виконає бажання народу, виражене на консультативному референдумі. Крім того, Додон пропонує надати президентові право самому організовувати референдум про розпуск парламенту.
Президент заявив, що очікує розгляду свого проекту змін до конституції. У разі його відхилення Додон обіцяє реалізувати його за допомогою народної ініціативи.переговори з участю Росії і Євросоюзу. Президент вважає, що Молдові необхідно відновити стратегічне партнерство з Москвою, не розриваючи домовленостей з ЄС. Newsmaker.md