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Додон представив законопроект щодо збільшення своїх повноважень

28 лютого в 17:09

Зміни збільшують можливості розпуску парламенту президентом.

Игорь Додон1
Додон представив зміни в конституцію, які збільшують його повноваження
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови Ігор Додон представив свій проект змін до конституції, що істотно збільшує його повноваження. Проект додає можливості президенту Молдови розпустити парламент і організувати дострокові вибори, пише News Maker.

У разі ухвалення поправок президент зможе розпустити парламент після консультацій з головами фракцій, а також, якщо парламент за 12 місяців не виконає бажання народу, виражене на консультативному референдумі. Крім того, Додон пропонує надати президентові право самому організовувати референдум про розпуск парламенту.

Президент заявив, що очікує розгляду свого проекту змін до конституції. У разі його відхилення Додон обіцяє реалізувати його за допомогою народної ініціативи.

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Раніше повідомлялося, що Ігор Додон запропонував провести переговори з участю Росії і Євросоюзу. Президент вважає, що Молдові необхідно відновити стратегічне партнерство з Москвою, не розриваючи домовленостей з ЄС.

За матеріалами: Newsmaker.md
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Теги президент Конституція референдум повноваження Молдова
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