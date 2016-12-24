Додон офіційно став президентом Молдови

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У п'ятницю відбулася інавгурація нового глави держави.

У Молдові відбулася інавгурація Додона Ігор Додон / Twitter

Новообраний президент Молдови Ігор Додон 23 грудня офіційно вступив на посаду глави держави.

На церемонії інавгурації він назвав однією із своїх головних завдань на посаді президента врегулювання Придністровського конфлікту.

"Будівництво єдиної громадянської поліетнічної нації наближають нас до вирішення і придністровського питання. Об'єднання берегів Дністра - одне з моїх головних завдань на посаді президента. І я докладу всі зусилля для врегулювання цього питання в інтересах більшості жителів обох берегів. В нашій спільній історії були складні періоди, але я вірю, що нас об'єднує набагато більше, ніж роз'єднує", - заявив Додон.

За його словами, "на обох берегах Дністра живуть представники одного народу", і він, як президент, шукатиме рішення цієї проблеми за принципом "виграють обидві сторони".

Нагадаємо, 18 листопада ЦВК Молдови повідомив про перемогу лідера проросійської Партії соціалістів Ігоря Додона на виборах президента з результатом 52,27%. За його конкурента, єдиного кандидата від правих партій Майю Санду проголосували 47,7% виборців.

Як заявив Додон, всі угоди Молдови в рамках співпраці з Європейським Союзом залишаться в силі. Водночас, новообраний президент повідомив про намір підписати меморандум про співпрацю з Євразійським економічним співтовариством – структурою, створеної для формування Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Вірменії.