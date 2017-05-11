Додон не сприймає вступу Молдови в НАТО

"Я всім нашим партнерам завжди говорив, є три-чотири речі, які я ніколи не можу [допустити], щоб вони були предметом для переговорів. Це наша державність, збереження Молдови, необ'єднання з якимись країнами. Друге - це наш нейтралітет. НАТО - категорично неприйнятна. Третій принциповий момент - це наше православ'я. І четверте - це наше стратегічне партнерство з нашими друзями з Росії ", - заявив Додон.
Політик висловив готовність підписати угоду з Північноатлантичним альянсом про нейтралітет Молдови.
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