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Додон не сприймає вступу Молдови в НАТО

11 травня в 02:21
Президент Молдови перебуває в Москві на зустрічі з російським керівництвом.
Игорь Додон1
Додон не хоче в НАТО
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови Ігор Додон вважає неприйнятним вступ Молдови в НАТО,про це він заявив під час зустрічі в Москві зі спікером Державної думи РФ В'ячеславом Володіним. 

"Я всім нашим партнерам завжди говорив, є три-чотири речі, які я ніколи не можу [допустити], щоб вони були предметом для переговорів. Це наша державність, збереження Молдови, необ'єднання з якимись країнами. Друге - це наш нейтралітет. НАТО - категорично неприйнятна. Третій принциповий момент - це наше православ'я. І четверте - це наше стратегічне партнерство з нашими друзями з Росії ", - заявив Додон.
 
Політик висловив готовність підписати угоду з Північноатлантичним альянсом про нейтралітет Молдови.

 
Президент Молдови Ігор Додон виявився єдиним іноземним главою держави, який відвідав військовий парад на Червоній Площі в Москві з нагоди 9 травня.
 
За матеріалами: Газета.ру
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Теги Молдова Москва президент НАТО вступ Росія зустрічі іноземці політик угода військовий
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