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Додон хоче змінити конституцію для отримання права розпуску парламенту

21 лютого в 16:50

Якщо парламент не прийме цю норму, Додон погрожує референдумом.

Игорь Додон1
Додон планує розширити свої повноваження
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови Ігор Додон хоче внести зміни до конституції, які дадуть президенту повноваження розпуску парламенту. Президент вважає, що якщо це рішення не отримає підтримки в парламенті, то його необхідно буде винести на референдум, повідомляє "Укрінформ".

Додон також зазначив, що в його адміністрації розглядають і більш кардинальні зміни основного закону. Серед них повернення до президентської форми правління.

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Раніше повідомлялося, що Ігор Додон запропонував провести переговори з участю Росії і Євросоюзу. Президент вважає, що Молдові необхідно відновити стратегічне партнерство з Москвою, не розриваючи домовленостей з ЄС.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги президент парламент Молдова Конституція
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