Додон хоче змінити конституцію для отримання права розпуску парламенту

Якщо парламент не прийме цю норму, Додон погрожує референдумом.

Додон планує розширити свої повноваження Ігор Додон / Twitter

ПрезидентІгор Додон хоче внести зміни до конституції, які дадуть президенту повноваження розпуску парламенту. Президент вважає, що якщо це рішення не отримає підтримки в парламенті, то його необхідно буде винести на референдум, повідомляє " Укрінформ ".

Додон також зазначив, що в його адміністрації розглядають і більш кардинальні зміни основного закону. Серед них повернення до президентської форми правління.

Раніше повідомлялося, що Ігор Додон запропонував провести. Президент вважає, що Молдові необхідно відновити стратегічне партнерство з Москвою, не розриваючи домовленостей з ЄС.