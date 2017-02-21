Додон хоче змінити конституцію для отримання права розпуску парламенту

Якщо парламент не прийме цю норму, Додон погрожує референдумом.
Додон планує розширити свої повноваження
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови
Ігор Додон хоче внести зміни до конституції, які дадуть президенту повноваження розпуску парламенту. Президент вважає, що якщо це рішення не отримає підтримки в парламенті, то його необхідно буде винести на референдум, повідомляє "Укрінформ
".
Додон також зазначив, що в його адміністрації розглядають і більш кардинальні зміни основного закону. Серед них повернення до президентської форми правління.
Раніше повідомлялося, що Ігор Додон запропонував провести переговори з участю Росії і Євросоюзу
. Президент вважає, що Молдові необхідно відновити стратегічне партнерство з Москвою, не розриваючи домовленостей з ЄС.
За матеріалами:
Укрінформ