До США прибув спецборт за російськими дипломатами – ЗМІ

Російськи Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.
Як повідомило "РИА Новости" з посиланням на власні джерела, увечері в суботу, 31 грудня, російський Іл-76 приземлився в аеропорту імені Даллеса у Вашингтоні.
Раніше повідомлялося, що російські дипломати покинули рекреаційні бази у США у відповідності з розпорядженням Білого дому.
У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.
Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.РИА Новости