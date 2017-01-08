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До Польщі прибули військовослужбовці бронетанкової бригади США

8 січня в 02:01

250 солдатів прибули в місто Вроцлав.

бригада
У Польщі розмістять частину американської бронетанкової бригади

Перші військовослужбовці американської 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії прибули до Польщі, передає польське інформаційне агентство PAP.

Літаки доставили 250 солдатів у місто Вроцлав. Вони будуть розміщені в місті Жагань на заході країни.

В Польщі буде розташована основна частина бронетанкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Також тут буде і штаб-квартира бригадної групи.

На відміну від інших підрозділів армії США, дислокованих в Німеччині та Італії, третя бригада буде розміщена окремими підрозділами на ротаційному принципі в різних країнах Східної Європи. Крім Польщі, американські солдати можуть служити в Румунії, Болгарії та Литві. Однак більша частина техніки буде розміщена в Німеччині, Бельгії та Нідерландах. Особовий склад бригади і техніка буде змінюватися кожні дев'ять місяців.

Як повідомлялося, в Німеччину прибула військова техніка для бронетанкової бригади США в Східній Європі.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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