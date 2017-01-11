До Польщі прибули ще 300 солдатів американської бронетанкової бригади

В рамках операції "Атлантична рішучість" США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки

Американські солдати прибувають до Польщі для захисту країни від росіян Радіо Польща

приземлилися на летовищі Лавиця в Познані

Близько 300 американських солдатівв ніч з 10 на 11 січня.

Головні урочистості, пов'язані з привітанням американської бригади за участі Беати Шидло і міністра оборони Антоні Мацєревича, відбудуться 14 січня в місцевості Жаґань в Любуському воєводстві.

ППерші американські танкісти, поки що тільки з індивідуальною зброєю, прибули до Польщі 7 січня. Перше важке озброєння, в тому числі танки, доставлене до країни 9 січня. Американські підрозділи, які ведуть підготовку розгортання основних сил в Польщі, перебувають у Польщі з грудня 2016 року.

6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. З Німеччини техніку доставлять до Польщі залізницею, військовими і комерційними конвоями. Починаючи з лютого, солдати і військова техніка будуть дислокуватися в регіоні для військових навчань із союзниками.

Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.