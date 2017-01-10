До Польщі прибули перші танки бронетанкової бригади США

Всього з США буде поставлено більше 2500 одиниць техніки, що є одним з найбільших трансферів озброєнь з США в Європу з моменту кінця холодної війни. Військова техніка буде транспортована по залізниці з Німеччини до місць дислокації в Польщі та країнах Балтії.

Як повідомлялося, перші військовослужбовці l" target="_blank">американської 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії прибули до Польщі, передає польське інформаційне агентство PAP.

Літаки доставили 250 солдатів у місто Вроцлав. Вони будуть розміщені в місті Жагань на заході країни.

В Польщі буде розташована основна частина бронетанкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Також тут буде і штаб-квартира бригадної групи.

На відміну від інших підрозділів армії США, дислокованих в Німеччині та Італії, третьої бригада буде розміщена окремими підрозділами на ротаційному принципі в різних країнах Східної Європи. Крім Польщі, американські солдати можуть служити в Румунії, Болгарії та Литві. Однак більша частина техніки буде розміщена в Німеччині, Бельгії та Нідерландах. Особовий склад бригади і техніка буде змінюватися кожні дев'ять місяців.