До Польщі прибули перші танки бронетанкової бригади США

США нарощує військову присутність у Східній Європі через агресивні дії Росії.
До Польщі прийшли перші американські танки
В Польщі почалося розвантаження військової техніки бронетанкової бригади США у відповідь на нарощування військової присутності Росії в прикордонних з Європою областях.
Всього з США буде поставлено більше 2500 одиниць техніки, що є одним з найбільших трансферів озброєнь з США в Європу з моменту кінця холодної війни. Військова техніка буде транспортована по залізниці з Німеччини до місць дислокації в Польщі та країнах Балтії.
Літаки доставили 250 солдатів у місто Вроцлав. Вони будуть розміщені в місті Жагань на заході країни.
В Польщі буде розташована основна частина бронетанкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО в рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Також тут буде і штаб-квартира бригадної групи.
На відміну від інших підрозділів армії США, дислокованих в Німеччині та Італії, третьої бригада буде розміщена окремими підрозділами на ротаційному принципі в різних країнах Східної Європи. Крім Польщі, американські солдати можуть служити в Румунії, Болгарії та Литві. Однак більша частина техніки буде розміщена в Німеччині, Бельгії та Нідерландах. Особовий склад бригади і техніка буде змінюватися кожні дев'ять місяців.
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