До Німеччини прибула військова техніка США для баз НАТО в Польщі та Литві

В порту Бремергафена розвантажують десятки вертольотів Chinook, Apache та Black Hawk.

Слідом за танками США перекинули до Європи бойові вертольоти

До Німеччину прибули 94 вертольоти й кілька вантажівок з бази Форт Драм у американському штаті Нью-Йорк, які спрямують на авіабазив Литві, Польщі та Румунії. Перекидання техніки здійснюється в рамках операції розширення НАТО на схід Atlantic Resolve.

Розвантаження військової техніки, в тому числі вертольотів Chinook, Apache і Black Hawk, почалася в порту Бремергафена у неділю, 12 лютого. Спершу її відправлять на базу Іллесгайм у Баварії, повідомляє Deutsche Welle.

На бази НАТО в Румунії та Литви відправлять по п'ять вертольотів і по 50 військовослужбовців армії США.

Нагадаємо, 6 січня у Бремерхафен прибула техніка третьої бронетанкової бригадної бойової групи четвертої піхотної дивізії армії США, що стало відповіддю на занепокоєння європейських союзників США по НАТО у зв'язку з агресивним курсом Росії після анексії Криму.

Про плани США розмістити в Східній Європі додаткову третю бронетанкову бригаду, стало відомо у березні минулого року. Близько 4,2 тисяч військовослужбовців розмістять у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Болгарії на ротаційній основі.