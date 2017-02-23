Для запобігання голоду в Африці і на Близькому Сході потрібно $ 4,4 млрд — Генсек ООН

На даний момент ООН зібрала лише $ 90 млн.

Понад 20 млн осіб страждають від голоду в Африці і на Близькому Сході Unicef

Понад 20 мільйонів людей голодують в, Нігерії, Сомалі та Ємені і щоб запобігти гуманітарній катастрофі ООН повинна зібрати $ 4,4 мільярда до кінця наступного місяця, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

"Необхідно $ 4,4 млрд до кінця березня, щоб запобігти катастрофі", - сказав Гуттеріш, сьогодні, 23 лютого, передає Al Jazeera.

Він також зазначив, що на даний момент ООН зібрала лише $ 90 млн.

Голод в Південному Судані був оголошений 20 лютого, в північному штаті Юніті. Організація FEWS Net зазначає, що в окремих районах на північному сході Нігерії голод почався з кінця 2016 року.

Відразу чотири ситуації з голодом є безпрецедентними за останні десятиліття. Тільки в Сомалі він викликаний посухою, в той час як інших трьох країнах голод настав внаслідок конфліктів. За словами Гуттеріша, "ситуація жахлива".

Раніше УНІСЕФ повідомила, що близько 1, 4 млн дітей в країнах Африки і Близького сходу опинилися під загрозою голодної смерті.