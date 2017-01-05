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Директор Нацрозвідки США звинуватив Китай в кібершпигунстві

5 січня в 21:42

За словами Клеппера, Китай останнім часом скоротив свою кіберактивність.

разведка шпионаж
Директор Національної розвідки США Клеппер звинуватив Китай в кібершпигунстві
ИноСМИ.ru

Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що Китай здійснює кібершпигунство проти США та інших іноземних цілей.

"Вони продовжують кібершпигунство, хоча було деяке скорочення їх кіберактивність", - сказав він.

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Раніше видання Business Insider писало, що розпорядження президента США Барака Обами про введення санкцій проти кіберзлочинців потрібний крок. Але він, швидше за все, не зупинить хакерів з Китаю і Росії, які працюють на державу.

Нове розпорядження Обами дозволяє заморожувати рахунки кіберзлочинців з-за кордону, які намагаються викрасти в США важливу інформацію, нашкодити інфраструктурі або порушити роботу мереж.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги кібервійна США Китай
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