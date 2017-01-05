Директор Нацрозвідки США звинуватив Китай в кібершпигунстві

За словами Клеппера, Китай останнім часом скоротив свою кіберактивність.

Директор Національної розвідки США Клеппер звинуватив Китай в кібершпигунстві ИноСМИ.ru

Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що Китай здійснює кібершпигунство проти США та інших іноземних цілей.

"Вони продовжують кібершпигунство, хоча було деяке скорочення їх кіберактивність", - сказав він.

Раніше видання Business Insider писало, що розпорядження президента США Барака Обами про введення санкцій проти кіберзлочинців потрібний крок. Але він, швидше за все, не зупинить хакерів з Китаю і Росії, які працюють на державу.

Нове розпорядження Обами дозволяє заморожувати рахунки кіберзлочинців з-за кордону, які намагаються викрасти в США важливу інформацію, нашкодити інфраструктурі або порушити роботу мереж.