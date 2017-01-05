Директор Нацрозвідки США звинуватив Китай в кібершпигунстві

За словами Клеппера, Китай останнім часом скоротив свою кіберактивність.
Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що Китай здійснює кібершпигунство проти США та інших іноземних цілей.
"Вони продовжують кібершпигунство, хоча було деяке скорочення їх кіберактивність", - сказав він.
Раніше видання Business Insider писало, що розпорядження президента США Барака Обами про введення санкцій проти кіберзлочинців потрібний крок. Але він, швидше за все, не зупинить хакерів з Китаю і Росії, які працюють на державу.
Нове розпорядження Обами дозволяє заморожувати рахунки кіберзлочинців з-за кордону, які намагаються викрасти в США важливу інформацію, нашкодити інфраструктурі або порушити роботу мереж.Інтерфакс-Україна