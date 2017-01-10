Директор ФБР розповів про кібератаки РФ на сервера республіканців

Сервери Демократичної партії постраждали від російських хакерів набагато серйозніше.

Російські хакери не обійшли увагою й сервери Республіканської партії, повідомив директор ФБР Facebook/James Comey

Директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також піддавалися, пов'язаних з російськими спецслужбами, передає CNN.

За словами Комі, хакерам вдалося "проникнути" на сервери комітету, на яких зберігалися старі і в кінцевому підсумку не оприлюднені електронні повідомлення. Директор ФБР зазначив, що у Бюро немає інформації про успішний злам команди Дональда Трампа або "актуальних серверів республіканців".

Комі висловив припущення, що російські спецслужби атакували ресурси демократів набагато інтесивніше, тому вони постраждали від кібератак серйозніше.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.