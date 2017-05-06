Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту у Варшаві

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Організаторами акції є польські опозиційні партії.

Протестувальники пройшли маршем через центр Варшави twitter.com

У неділю, 6 травня, у Варшаві почалася численна акція протесту, організована "Громадянською платформою" та іншими. Учасники протестів висловлюють свою незгоду з діями уряду і правлячої партії "Право і справедливість", передає "Європейська правда"

О 13:30 протестувальники пройшли маршем від Банкової площі до площі Конституції, скандуючи "Руки геть від самоврядування" і "Тут Польща". Перед початком ходи перед учасниками акції виступили лідери опозиції. Завершення акції заплановано на 18:00 за місцевим часом, коли на площі Конституції розпочнеться концерт.

Організатори заявляють про участь у акції 70 тисяч осіб, за даними поліції, на вулиці Варшави вийшли 9 тисяч чоловік.

Учасники акції принесли на марш прапори Польщі та Євросоюзу, транспаранти, таблички з гаслами, символікою профспілок, політичних партій і неурядових організацій. У багатьох учасників в руках сині повітряні кулі – головний атрибут "Маршу Свободи".

Нагадаємо, рейтинг партії Ярослава Качинського "Право і справедливість", яка знаходиться при владі у Польщі, за місяць впав на 2,3% і становив 30,5%. В цей же час опозиційна "Громадянська платформа" різко піднялася в електоральних опитуваннях, і її рейтинг сягав 29,2%.

Раніше повідомлялося, що партія "Право і справедливість", яка зараз перебуває при владі в Польщі, погіршує свої результати в соціологічних опитуваннях населення. В березні партію підтримували 29% населення, що на 6% менше, ніж партія показувала протягом тривалого часу.