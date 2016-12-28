Держдеп назвав "сміхотворними" заяви Ердогана про підтримку ІДІЛ американцями

У США заявляють, що у таких звинувачень немає ніякої доказової бази.

Держдеп відхилив звинувачення Ердогана radiosvoboda.org/

Державний департамент США відхилив як "сміховинні" звинувачення президентом Туреччини Раджепом Ердоганом США у підтримці терористичних угрупувань у Сирії, включаючи "Ісламська держава" і курдські угруповання бойовиків YPG і PYD, заявив представник Держдепартаменту Марк Тонер.

За його словами, для подібних звинувачень немає ніяких підстав і доказів.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що міжнародна коаліція на чолі з США підтримує екстремістські угруповання в Сирії, в тому числі "Ісламську державу".