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Держдеп назвав "сміхотворними" заяви Ердогана про підтримку ІДІЛ американцями

28 грудня в 02:09

У США заявляють, що у таких звинувачень немає ніякої доказової бази.

Госдеп США
Держдеп відхилив звинувачення Ердогана
radiosvoboda.org/

Державний департамент США відхилив як "сміховинні" звинувачення президентом Туреччини Раджепом Ердоганом США у підтримці терористичних угрупувань у Сирії, включаючи "Ісламська держава" і курдські угруповання бойовиків YPG і PYD, заявив представник Держдепартаменту Марк Тонер.

За його словами, для подібних звинувачень немає ніяких підстав і доказів.

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Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що міжнародна коаліція на чолі з США підтримує екстремістські угруповання в Сирії, в тому числі "Ісламську державу".

За матеріалами: DT.UA , Reuters ,
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Теги США Сирія іслам Туреччина президент коаліція екстремізм курди бойовики держава терорист
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