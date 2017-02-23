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Депортований мексиканець покінчив з собою на американському кордоні

23 лютого в 03:36

Інцидент стався на тлі посилення міграційної політики Вашингтона.

граница США Мексика
Мексиканець покінчив з собою на кордоні з США
Депортований з США мексиканець покінчив з собою у прикордонного пункту Чапарраль.

45-річний Гваделупі Олівас Валенсія зробив спробу самогубства через півгодини після повернення в Мексику. Його знайшли без свідомості поряд з поліетиленовою сумкою з речами. Його доставили в лікарню, де він незабаром помер.

За словами очевидців, перед тим як вчинити спробу самогубства, Валенсія кричав, що він не хоче повертатися в Мексику, і явно перебував у стресовому стані. За даними мексиканської влади, США депортували Валенсію з країни вже втретє.

Інцидент стався на тлі посилення міграційної політики Вашингтона. Адміністрація президента США Дональда Трампа представила інструкції, які передбачають розширення практики депортації нелегальних мігрантів з США.

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Раніше близько 20 тис. мексиканців вийшли на протести проти американського президента Дональда Трампа в столиці Мексики. Протестуючі вимагали від американського президента поваги і припинення ворожої політики до мігрантів.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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