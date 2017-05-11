Демократи звинуватили Трампа у перешкоджанні розслідуванню щодо Росії - FT

Сенатори збираються допитати Комі.

Лідер демократів у Комітеті Сенату щодо розвідки вважає, що Трамп перешкоджає розслідуванню. money.cnn.com

Представник від демократів у Комітеті Сенату з питань розвідки Марк Ворнер звинуватив президентау спробі завадити розслідуванню втручання Росії у вибори в США через звільнення директора ФБР Джеймса Комі.

"Неможливо ігнорувати той факт, що один з лідерів розвідувальної спільноти сьогодні не знами", - цитує слова Ворнера Financial Times, які він скзав під час засідання, яке було призначене ще до звільнення Комі.

"Для багатьох людей, в тому числі і для мене, тяжко уникнути висковку, що рішення президента звільнити директора Комі пов'язане з розслідуванням ФБР щодо Росії. І це неприйнятно", - додав він.

Ворнер також сказав, що Комітет з питань розвідки викличе Комі, щоб поставити "серію важких запитань", пов'язаних з можливою співпрацею команди Трампа з російським урядом під час виборчої кампанії.

"Однак, дії президента Трампа цього тижня коштували нам можливості дізнатися правду, принаймні сьогодні", - сказав Ворнер.

Комі повинен був виступити перед комітетом в ролі директора ФБР сьогодні. Але натомість бюро представляв Ендрю МакКабе, який тимчасово очолив його після звільнення Комі. МакКабе відмовився коментувати питання щодо можливих розмов між екс-директором ФБР і президентом США. При цьому, він пообіцяв повідомити Комітет Сенату з питань розвідки, якщо Білий дім спробує натиснути на нього особисто чи на ФБР. Він також запевнив, що розслідування справи про втручання Росії у вибори в США продовжується, не зважаючи на звільнення Комі.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.