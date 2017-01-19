Давос. У Росії вважають, що санкції Заходу нічого не добилися

Однак, експерти вказали російській делегації, як економічний тиск Заходу шкодить російській економіці.

Дмітрієв вважає, що санкції не нашкодили Росії. weforum.org

Санкції ЄС і США не досягли своєї мети, тому що вони ніяк не вплинули на зовнішню політику Росії. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав виконавчий директор Фонду прямих інвестицій РФ Кирило Дмітрієв.

"Ми цілком нормально живемо з цими санкціями. Але вони все одно шкідливі. Тому що бізнес з ЄС приносив сотні мільйонів доларів. Але ми сподіваємося, що з початком роботи адміністрації Дональда Трампа почнеться певний рух до скасування санкцій", - сказав він.

У свою чергу, засновник і голова Bridgewater Associates Рей Даліо зауважив, що найбільша шкода від санкцій для Росії було те, що був відрізаний шлях до ринку капіталів. Москва втратила можливість позичати гроші. І це було шоком для російської економіки. Іншим шоком було падіння цін на нафту.

А віце-прем'єр Ігор Шувалов зауважив, що російський уряд не чекає знаття санкцій і будує свої плани, зважаючи на їхню дію.

Нагадаємо, що в Давосі Держсекретар США Джон Керрі Керрі запевняв, що санкції проти Росії спрацювали. При цьому він наголосив, що Вашингтон серйозно працював над тим, щоб зберегти єдність щодо них.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама перед відходом у відставку продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.