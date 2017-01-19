Давос. Столтенберг розповів, як змінюється НАТО

За його словами, країни-учасниці почали більше витрачати на оборону.

Столтенберг вважає, що НАТО почав найбільш активно зміцнюватися з часів Холодної війни. weforum.org

На думку Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, зараз світ переживає потрясіння, і саме тому йому потрібні сильні міжнародні організації, які б могли впоратися з викликами. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в

"НАТО, ЄС, ООН - всі ці організації з'явилися як відповідь на глобальні потрясіння", - нагадав Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО потрібно пристосуватися до нових умов і знайти спосіб впоратися із загрозами. За його словами, з часів саміту у Уельсі, який відбувся в 2014 році, НАТО активно працює над собою і зараз він почав зміцнюватися найбільш активно з часів Холодної війни.

Країни-учасниці почали більше витрачати на оборону. Зокрема, він відзначив, що Велика Британія і Польща досягли вимоги витрачати на армію 2% ВВП. Крім того, він звернув увагу, що альянс розмістив війська на своєму східному кордоні і зміг зміцнити військову співпрацю між країнами.

В Давосі Столбенберг також зауважив, що кібератаки підпадають під пункт НАТО про спільну оборону. На його думку, вони такі ж небезпечні, як і звичайний військовий наступ.