Давос. Столтенберг розповів, як змінюється НАТО

За його словами, країни-учасниці почали більше витрачати на оборону.
"НАТО, ЄС, ООН - всі ці організації з'явилися як відповідь на глобальні потрясіння", - нагадав Столтенберг.
Він зауважив, що НАТО потрібно пристосуватися до нових умов і знайти спосіб впоратися із загрозами. За його словами, з часів саміту у Уельсі, який відбувся в 2014 році, НАТО активно працює над собою і зараз він почав зміцнюватися найбільш активно з часів Холодної війни.
Країни-учасниці почали більше витрачати на оборону. Зокрема, він відзначив, що Велика Британія і Польща досягли вимоги витрачати на армію 2% ВВП. Крім того, він звернув увагу, що альянс розмістив війська на своєму східному кордоні і зміг зміцнити військову співпрацю між країнами.
В Давосі Столбенберг також зауважив, що кібератаки підпадають під пункт НАТО про спільну оборону. На його думку, вони такі ж небезпечні, як і звичайний військовий наступ.DT.UA