Давос. Рютте і Шульц влаштували перепалку про майбутнє ЄС

Нідерландський прем'єр і президент Єврокомісії посперечалися, чи можлива ще більш тісна інтеграція.

Шульц намагався переконати Рютте, що ЄС повинен рухатися до більш тісної інтеграції. weforum.org

Прем'єр-міністр Нідерландівпереконаний, що подальша ще більш тісна інтеграція Євросоюзу не можлива. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Голова нідерландського уряду підкреслив, що ця ідея тепер у минулому. І замість того, щоб намагатися підштовхнути країни до тіснішої інтеграції ЄС варто почати працювати над тим, щоб стати більш функціональним у нинішньому форматі.

"Ми повинні краще працювати над створенням робочих місць, пожвавленням економіки, вирішенням проблеми міграції. Ось що потрібно європейцям від ЄС", - сказав він.

З ним досить емоційно не погодився президент Єврокомісії Мартін Шульц. Він нагадав, як колись канцлер Німеччини Гельмут Коль і президент Франції Франсуа Міттеран, попри розбіжності у своїх політичних поглядах, декларували, що ЄС захищає інтереси як Німеччини, так і Франції і усіх інших країн-учасниць.

"А тепер кожного дня в Брюсселі перед будівленю Європарламенту збираються люди, які декларують, що приїхали захищати інтереси своїх країн від ЄС, того самого союзу, який раніше захищав їх", - наголосив Шульц.

Він додав, що це дуже небезпечна тенденція, яку посилює те, що лідери країн ЄС все частіше звинувачують у всіх бідах саме об'єднання. Шульц підкреслив, що Брюссель має рівно стільки влади, скільки йому дають країни-учасниці.

"Що я хочу від європейських лідерів, то це щоб вони нарешті згадали, навіщо цей союз був створений. Щоб Ангела Меркель, Франсуа Олланд, ти, Марку і всі інші вийшли і заявили гучно: нам зараз треба триматися разом, як ніколи раніше. І я переконаний, що ти в глибині душі теж переконаний у цьому", - емоційно апелював Шульц.

"Ні, я не переконаний", - відповів Рютте, - "Згадувати історію для визначення майбутнього - це дуже ненадійний спосіб. А те, про що ти говориш, це найшвидший і найлегший спосіб розділити ЄС. Нам потрібно відштовхуватися від прагматичних інтересів", - відповів Рютте.

Вчора на форумі в Давосі віце-президент Джозеф Байден пояснив, чому ЄС не повинен відкидати можливість членства України. Він наголосив, що шлях до членства - це єдина можливсіть для українців позбутися авторитарного минулого.