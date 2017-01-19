Давос. Китай ще не світовий лідер, але йому доведеться ним стати

Пекіну доведеться взяти участь у захисті нинішнього світового порядку, оскільки він отримує від нього вигоду.

Китаю доведеться взяти на себе частину відповідальності за збереження світового порядку. Агентство Анадолу

ще не зайняв роль світового лідера, тому що поступається США осбягом економіки. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав професор економіки Нью-Йоркського університету Нюріель Рубіні.

Він також зауважив, що Пекін, попри помітний влив ситуацію у світі, не демонструє політичної полі брати участь в ухваленні рішень.

"Крім того, ми бачимо, що у світ рухається в напрямку появи одразу кількох великих сил. На таку роль претендує, приміром, Росія і кілька інших економік, що розвиваються. Тому, я думаю, Китай зможе стати у майбутньому однією з таких великих дежав у багатополярному світі. Ці сили можуть співпрацювати, що буде добре, або ж конкурувати у торгівлі, політичному впливі, що призведе до конфліктів", - сказав Рубіні.

З ним не погодився декан Шварзманського коледжу Університету Тіньгуа Лі Даокуі.

"Такий підхід продиктований західним розумінням лідерства. Китай діє інакше. Він не такий агресивний у свої зовнішній політиці. В китайській політичній культурі прийнято менше говорити і більше діяти. Тому Пекін серйозно обдумує свої дії, перш ніж робити крок", - сказав китайський експет, звернувши увагу на те, що минуло 20 років, перш ніж лідер КНР приїхав на форум в Давос. Також Китай лише через 12 років прийняв у себе саміт G20.

"Я згоден і з першим твердженням, що у світі буде кілька великих сил, і з тим, що Китай демонструє інший спосіб лідерства. Але йому доведеться взяти на себе частину відповідальності за збереження світового порядку. Адже саме Китай отримує велику вигоду від того світового порядку, який встановився сьогодні. Також Пекіну доведеться швидше приймати рішення, а часом і діяти превентивно, щоб ситуація не досягла такої точки, в якій все виправити буде неможливо", - зауважив експерт з Національного університету Сингарупа Кішоре Махбубані.

Видання Newsweek писало, що виступ Си Цзиньпіна в Давосі підтвердив, що світ перевернувся. Китайський лідер захищав економічну глобалізацію і запевняв, що його країна лишиться відкритою для партнерів. І ці його слова прозвучали на тлі агресивної риторики наступного президента США Дональда Трампа, який погрожує розірвати низку міжнародних торговельних угод.

Нагадаємо, що сьогоднішня поява Си Цзиньпіна в Давосі - це перший в історії випадок, коли лідер Китаю взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Видання Bloomberg писало, що він займе роль "немилого лідера бізнес еліт", виступивши чемпіоном і адвокатом процесу глобалізації.