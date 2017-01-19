Давос. Кібератаки підпадають під пункт НАТО про спільну оборону - Столтенберг

Генсек альянсу пояснив, чому хакерські атаки небезпечні для союзників.

Столтенберг вважає, що країни НАТО повинні захищатися спільно від кібератак. weforum.org

Кібератаки такі ж небезпечні, як і звичайний військовий наступ. На цьому наголосив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі в

"Тому що вони виводять з ладу інфраструктуру, вони завдають реальну шкоду на місцях. Тому, я вважаю, що кібератаки - це також причина для країн НАТО звертатися до статті 5 статуту альянсу, який гарантує спільну оборону", - наголосив Столтенберг.

Раніше Столтенбрег заявив про зростання кібератак на інтернет-ресурси НАТО. У 2016 році відбувалося близько 500 таких кібератак на місяць. Притому найбільші з них спонсорувалися урядами різних країн.

Генеральний секретар НАТО також допустив можливість використання кризових команд, які могли б допомогти в захисті комп'ютерних мереж членів альянсу.

Нагадаємо, в лютому 2016 року НАТО і ЄС підписали угоду про посилення співпраці в кіберзахисті. В рамках угоди дві створені команди повинні будуть діяти в надзвичайних умовах і матимуть структуровану основу для обміну інформацією і досвідом протидії гібридній загрозі.