Давос. Голова МЗС Словаччини закликав віце-прем'єра Росії виконати Мінські угоди

Словацький дипломат нагадав, що Москва знає, що треба зробити для нормалізації відносин з ЄС.

Лайчак нагадав російським делегатам в Давосі, що їм треба зробити, щоб позбутися санкцій. weforum.org

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, оцінюючи економічні перспективи для Росії в 2017 році, зауважив, що вони не дуже райдужні. Адже економічна співпраця з ЄС і Заходом в цілому досі обмежена санкціями і політичною напругою.

"Я не погоджуся. Росія ніколи не виходила і не закривала двері для будь-якої співпраці. В нас були хороші механізми і платформи для роботи. І Росія ніколи не заявляла про припинення якихось контактів. Це була ініціатива ЄС. Щойно європейські партнери сформулюють бажання співпрацювати, ми з радістю відгукнемося на це", - заперечив віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов.

"Ви ж добре знаєте, що треба зробити, правда? Виконайте Мінські угоди спочатку", - відповів йому Лайчак.

Лайчак також додав, що позиція ЄС щодо Мінський угод принципова. І про скасування санкцій і відновлення співпраці не може бути мови без завершення мінського процесу.

"Я би хотів, щоб була одна інтерпретація Мінських угод. Тому що Москва говорить одне, а Київ - інше. Після зустрічі в Берліні Нормандської четвірки прогресу ми не бачили. Я не вірю у санкції як у інструмент вирішення проблем. Але зважаючи на тенденції у ЄС, я можу сказати, що самі по собі вони не зникнуть. Нам треба продовжувати шукати рішення. Але чекати, що все пройде само собою, не варто", - сказав Лайчак.

У свою чергу, Шувалов відповів словацькому дипломату, що за невиконання Мінських угод нібито відповідальна Україна.

"Якщо нас питають, чому вони не виконуються в тій частині, де немає відповідальності РФ, тоді це дивно. Україна теж відповідальна за виконання Мінських домовленостей. Тому треба питати в усіх учасників процесу, чому вони не виконуються. Але я хочу зауважити, що ми як проводили нашу суверенну політику, так і будемо проводити. І натиснути на нас за допомогою санкції не вийде. Чим швидше всі це зрозуміють, тим краще для всіх", - сказав російський віце-прем'єр.

Нагадаємо, що в Давосі Держсекретар США Джон Керрі Керрі запевняв, що санкції проти Росії спрацювали. При цьому він наголосив, що Вашингтон серйозно працював над тим, щоб зберегти єдність щодо них.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама перед відходом у відставку продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.