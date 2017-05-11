ЦРУ створило центр з протидії ядерній загрозі з боку КНДР

У центрі будуть працювати досвідчені співробітники спецслужби.
"Створення цього центру допоможе нам акумулювати зусилля по боротьбі з ядерними амбіціями Пхеньяну",— заявив директор ЦРУ Майкл Помпео, пише "КоммерсантЪ".
У центр приймаються досвідчені співробітники відомства, які будуть взаємодіяти з усією американською розвідувальною спільнотою.
Раніше в КНДР звинуватили ЦРУ у підготовці замаху на північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Детальніше про дії США в азіатському регіоні читайте в статті Юлії Курнишової "Все непросто з американськими союзами в Азії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Коммерсантъ