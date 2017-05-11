ЦРУ створило центр з протидії ядерній загрозі з боку КНДР

У центрі будуть працювати досвідчені співробітники спецслужби.

ЦРУ створило центр по боротьбі з Північною Кореєю

Центральне розвідувальне управління США створило спеціальний центр з протидії загрозам, які несе в собі ядерна програма КНДР.

"Створення цього центру допоможе нам акумулювати зусилля по боротьбі з ядерними амбіціями Пхеньяну",— заявив директор ЦРУ Майкл Помпео, пише "КоммерсантЪ".

У центр приймаються досвідчені співробітники відомства, які будуть взаємодіяти з усією американською розвідувальною спільнотою.

Раніше в КНДР звинуватили ЦРУ у підготовці замаху на північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Детальніше про дії США в азіатському регіоні читайте в статті Юлії Курнишової "Все непросто з американськими союзами в Азії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".